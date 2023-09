POL-IZ: 230926.3 Itzehoe: Altmetall aus Container gestohlen

Heide (ots) - Im Zuge einer Auseinandersetzung dreier Personen am gestrigen Abend in Heide ist es zu einem Einsatz eines spitzen Gegenstandes gekommen. Durch diesen erlitt einer der Beteiligten schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich drei männliche Personen gegen 22.10 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Stiftstraße. Zwei der Männer griffen den dritten mit einem spitzen Gegenstand an und ...

mehr