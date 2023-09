Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230926.4 Büsum: Unfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Büsum (ots)

Montagabend ist eine Frau in Büsum mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie sich herausstellte, war die Dame nicht nüchtern.

Gegen 19.25 Uhr war eine 54-Jährige auf der Straße Am Oland mit einem E-Roller in Richtung Vereinsallee unterwegs. Dabei geriet sie gegen den rechten Bordstein und stürzte gegen einen angrenzenden Friesenwall. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften räumte die Dithmarscherin den vorangegangenen Alkoholkonsum ein. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 1,52 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Diese entnahm ein Arzt in dem Krankenhaus, in das die Gestürzte mit schweren Verletzungen kam.

Die 54-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

