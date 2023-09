POL-IZ: 230925.11 Itzehoe: Betrunken und ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Marne (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in Marne am heutigen Morgen ist ein Mann zwischen eine Laderampe und einen Lastkraftwagen geraten. Dabei erlitt der Dithmarscher tödliche Verletzungen. Gegen 09.20 Uhr arbeitete ein 57-Jähriger vor einer Laderampe mehrerer Geschäfte in der Bahnhofstraße. Während seiner Tätigkeiten lief ein Laster einer der ansässigen Firmen die Rampe rückwärts an, wobei der Brunsbütteler ...

mehr