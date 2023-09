Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach

Pfiffelbach (ots)

Am gestrigen Montag, in den frühen Morgenstunden, überquerte zwischen Pfiffelbach und Wersdorf ein Reh die Straße. Eine heranfahrender 38-jähriger Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt, blieb aber fahrbereitbeschädigt. Der 38-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

