LPI-J: Gefahrensituation auf Radweg

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer kam es am Montagfrüh in der Naumburger Straße. Der 21-jährige Fahrer eines PKW fuhr stadtauswärts und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Am Egelsee" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

