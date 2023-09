POL-IZ: 230925.10 Marne: Tragischer Arbeitsunfall

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am Samstagmittag ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen in Sankt Michaelisdonn auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren. Wie sich herausstellte, stand der Beschuldigte unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Kurz nach 17.00 Uhr war ein 35-Jähriger in einem Audi auf dem Schwarzen Weg unterwegs. Vermutlich infolge seines ...

mehr