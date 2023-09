Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230926.6 Schenefeld: Einbruch in Wintergarten

Schenefeld (ots)

In der Zeit von Freitag (22.09.23) um 20 Uhr bis zum Folgetag um 20 Uhr drangen unbekannte Täter in den Wintergarten eines Einfamilienhauses am Birkengrund ein. Über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes gelangten diese auf das Grundstück. Hier hebelten sie die Hebeschiebetür des Wintergartens auf, beschädigten diese und verschafften sich Zutritt zum Wintergarten. Zu den Wohnräumen des Hauses drangen die Täter nicht vor, keine Gegenstände wurden entwendet. Der Sachschaden an der Tür wird auf 1000 Euro geschätzt.

