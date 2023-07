Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Bildern nach Raub: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach drei mutmaßlichen Räubern. Der Vorfall ereignete sich am 26. April gegen 18.30 Uhr, in der U-Bahn-Linie 43 (Richtung Innenstadt). Ein unbekannter Täter schlug einem 17-jährigen Fahrgast aus Dortmund auf sein linkes Ohr und entriss ihm sein Handy aus den Händen. Währenddessen positionierten sich die anderen beiden Tatverdächtigen am Ausgang der U-Bahn. An der Haltestelle "Knappschaftskrankenhaus" flohen die drei Männer gemeinsam zu Fuß in unbekannte Richtung.

Hier finden Sie die Lichtbilder der gesuchten Personen: https://polizei.nrw/fahndung/110466

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern und kann Hinweise zur Identität und/oder Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell