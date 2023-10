POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots) - Eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop wollte am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, von der Kirchhellener Straße aus geradeaus in Richtung Sandstraße die Kreuzung mit der Hegestraße überqueren. In der Gegenrichtung soll sich ein unbekannter Autofahrer zu weit nach links auf der Linksabbiegerspur eingeordnet haben, sodass er teilweise auf der Fahrspur des Gegenverkehrs fuhr. Die 19-Jährige wich ...

mehr