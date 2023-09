POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Linienbus

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagmorgen bediente sich eine Frau im Backshop Bereich des Norma-Marktes und passierte mit ihren Tüten die Warteschlange an der Kasse und verließ den Laden. Als die zuständige Kassiererin die Frau aufforderte zu warten, entgegnete diese, sie zahle später. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

