Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 6-Jähriger auf Tretroller kollidiert mit PKW

Speyer (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr tastete sich ein 50-jähriger PKW-Fahrer vorwärts aus der Einfahrt eines Anwesens in der Kleinen Gailergasse heraus auf den Gehweg mit dem Ziel, in den Fließverkehr einzufahren. Währenddessen befuhr ein 6-jähriger Junge auf seinem Tretroller den Gehweg der Kleinen Gailergasse in Richtung der Ludwigstraße. Der 50-Jährige übersah den von links kommenden Jungen und auch der Junge konnte seinen Tretroller nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass der Junge mit dem PKW kollidierte. Hierbei geriet der Fuß des Jungen unter einen Vorderreifen. Der 50-Jährige musste den PKW leicht zurücksetzen, um den Fuß des Jungen zu befreien. Der 6-Jährige wurde leichtverletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Ein Sachschaden entstand nicht.

