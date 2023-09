Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW

Otterstadt (ots)

Am 17.09.2023 gegen 17:57 Uhr befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die L535 von Otterstadt kommend in Richtung Kollerfähre. Zur gleichen Zeit befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Pkw die gleiche Straße von der Kollerfähre kommend und wollte nach links auf die K31 in Richtung Speyer abbiegen. Aufgrund der blendenden Sonne übersah sie beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand lediglich Blechschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zudem verlor das Motorrad Betriebsstoffe, so dass die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

