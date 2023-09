Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am 17.09.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad die Industriestraße von Speyer Zentrum kommend in Richtung Joachim-Becher-Str. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann kam nach ca. 35 Metern im Grünstreifen zum Liegen. Nach Zeugenaussagen überschlug sich das Motorrad ca. 4-5 mal in einer Höhe von ca. 3-4 Metern und landete hinter dem dortigen Wildschutzzaun im Grünbereich. Der Fahrer war ansprechbar, musste aber nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen geflogen werden. Das Krad wurde abgeschleppt. Während des Hubschraubereinsatzes war die Industriestraße für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

