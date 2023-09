Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann geht mit Pistole spazieren

Ludwigshafen-Altrip (ots)

Am Sonntagmorgen 17.09.2023 gegen 10:30 Uhr meldeten mehrere Passanten der Polizei einen Mann, der auf dem Fuß-/Radweg von LU-Rheingönheim in Richtung Altrip spaziere und eine Pistole in der Hand habe. Der Mann habe niemanden damit bedroht, trage die Waffe lediglich in der Hand. Bei der unverzüglichen Aufnahme der Situation durch Polizeikräfte aus Ludwigshafen und Schifferstadt konnte der 31-jährige Ludwigshafener wie gemeldet angetroffen und unverzüglich entwaffnet werden: Er führte eine schussbereite Gaspistole bei sich, lediglich zu seinem Eigenschutz, wie er meinte, da er vor kurzer Zeit selbst Opfer eines Übergriffs geworden sei. Der Besitz einer solchen Waffe ist zwar ab 18 Jahren erlaubnisfrei, das Führen, d. h. das zugriffsbereite Tragen in der Öffentlichkeit bedingt jedoch einen Waffenschein, den der Mann nicht nachweisen konnte. Die Pistole wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

