Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: "falsche Spendensammler" wollen mit erfundenem Schreiben im Bereich St. Wendel Spenden für eine nicht stattfindende Klassenfahrt sammeln

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 27.07.2023, wurde in der Bahnhofstraße in St. Wendel eine Dokumentenmappe gefunden, die unter anderem ein Schreiben mit einem echt aussehenden Briefkopf eines Gymnasiums in St. Wendel enthielt. In diesem Schreiben wurde sinngemäß mitgeteilt, dass eine Klassenfahrt der Schule stattfinden solle. Da Schüler aus finanzschwächeren Familien unter Umständen an dieser Klassenfahrt nicht teilnehmen könnten, sollten "Sponsoren" animiert werden mit Spenden auch diesen Schülern die Klassenfahrt zu ermöglichen. Weiter befand sich in dieser Mappe bereits eine Liste mit Spendernamen. Diesbezüglich steht derzeit noch nicht fest, ob hier tatsächlich bereits Spenden gesammelt wurden oder die Liste nur als eine "Animation" für erste Spender gelten sollten. Diese Mappe mit den Unterlagen wurde nach dem Auffinden an das aufgeführte Gymnasium weitergeleitet. Dort wusste man nichts von der Existenz dieses Schreibens. Schnell stellte sich dann jedoch heraus, dass das Schreiben erfunden war und die Unterschriften auf dem Schreiben von tatsächlich existierenden Personen gefälscht worden waren. Daraufhin wurde Anzeige wegen Urkundenfälschung und zumindest wegen versuchtem Betrug erstattet. Diesbezüglich steht derzeit noch nicht fest, ob das o.g. Schreiben bereits möglichen Spendern vorgelegt wurde bzw. ob schon Spenden eingenommen worden sind. In dieser Sache wurden die polizeilichen Ermittlungen mittlerweile aufgenommen. Diesbezüglich sind der oder die Täter derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei St. Wendel warnt vor der oben genannte Betrugsmasche und sucht gleichzeitig Zeugen, die Angaben zu den oben genannte "falschen Spendensammlern" machen können. Insbesondere werden aber Zeugen/Geschädigte gesucht bei denen unter Umständen unter Vorlage der oben genannte Schriftstücke um eine Spende für die Klassenfahrt gebeten wurde.

