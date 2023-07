Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Öffentlichkeitsfahndung 73-jähriger aus Berschweiler vermisst

Marpingen OT Berschweiler (ots)

Seit Samstag, dem 29.07.2023, wird der 73-jährige Hans Richard LATZ aus Marpingen OT Berschweiler vermisst. Letztmalig wurde er an diesem Tag in Berschweiler gesehen. Herr Latz ist ca. 1,80 m groß, leicht untersetzt, hat graue Haare und einen Schnurrbart. Er trägt wahrscheinlich eine dunkle Jeans, ein kariertes Hemd und eine helle ärmellose Weste. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Herr Latz sich nahe des Ortes Berschweiler beziehungsweise im Waldgebiet zwischen Berschweiler und Urexweiler befindet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Latz in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/8980 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell