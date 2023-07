Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Steinberg-Deckenhardt

Oberthal (ots)

Am Mittwoch, 26.07.2023, wurde zwischen 16.30 Uhr und gegen 17.00 Uhr in der Walhausener Straße ein PKW beschädigt. Dieser PKW, ein roter Toyota, war dort am rechten Fahrbahnrand in Richtung Walhausen abgestellt. Dort wurde er von einem unbekannten PKW-Fahrer beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacher dürfte es sich nach ersten Feststellungen an der Unfallstelle um den Fahrer/Fahrerin eines roten PkW's der Marke Ford gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell