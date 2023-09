POL-PDLU: Dreister Diebstahl von Zigaretten

Speyer (ots) - Am 17.09.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad die Industriestraße von Speyer Zentrum kommend in Richtung Joachim-Becher-Str. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann kam nach ca. 35 Metern im Grünstreifen zum Liegen. Nach Zeugenaussagen überschlug sich das Motorrad ca. 4-5 mal in einer Höhe von ca. 3-4 Metern und landete ...

