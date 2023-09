Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Radfahrende im Innenstadtbereich kontrolliert

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Die Polizeiinspektion Frankenthal führt in unregelmäßigen Abständen Kontrollen in der Fußgängerzone in Frankenthal durch. Ziel der Kontrollen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, da in der Vergangenheit immer wieder Radfahrer verbotswidrig durch die Fußgängerzone fahren. Hierdurch kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen, welche zu Unfällen und Verletzungen aller Beteiligter führen können. Nachdem bereits mehrere Kontrollen im Jahresverlauf erfolgt sind, wurden bei der letzten Kontrolle am 11.09.2023 insgesamt 13 fahrradfahrend angetroffene Verkehrsteilnehmer gezielt angesprochen und die Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell