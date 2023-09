Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW kollidiert mit Laterne

Speyer (ots)

Am 18.09.2023, um 16:20 Uhr, wollte der 26-jähriger Fahrer eines Opel von der Karl-Spindler-Straße nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Während des Einbiegens rutschte eine Musikbox über das Armaturenbrett, woraufhin der 26-jährige kurzzeitig abgelenkt war. In der Folge stieß er mit seinem Opel gegen eine Laterne am rechten Straßenrand. Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer im Alter von 35 Jahren und eine Mitfahrerin im Alter von 25 Jahren leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe am Opel und der Laterne wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die eingesetzten Polizeibeamten den Verkehr regeln, da aufgrund des Berufsverkehrs ein erhöhtes Aufkommen zu verzeichnen war. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Speyer im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell