POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - die Polizei benötigt Ihre Mithilfe (06/1802)

Böhl-Iggelheim (ots) - Bereits am 15.02.2024 gegen 13:00 Uhr stürzte eine 88-jährige Frau in der Hauptstraße in Böhl-Iggelheim und verletzte sich. Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, war die 88-jährige an genannter Örtlichkeit spazieren, als ein Hund auf sie zugelaufen kam, sie umrundete und letztlich an ihr hochsprang. Dabei stürzte die Spaziergängerin und musste in einem Krankenhaus behandelt ...

mehr