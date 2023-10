POL-HAM: Unbekannter stiehlt Bücher aus Zentralbibliothek

Hamm-Mitte (ots) - Vier Jugendliche stahlen am Samstag, 28. Oktober, zwischen 17.30 und 17.40 Uhr, mehrere Bekleidungsstücke aus einem Geschäft des Allee-Centers am Richard-Matthaei-Platz. Nachdem sie sich an mehreren Pullovern und einer Hose bedienten, flüchteten sie aus dem Bekleidungsgeschäft in unbekannte Richtung. Anhand von Videoaufzeichnungen können die Jugendlichen wie folgt beschrieben werden: Sie sind alle ...

mehr