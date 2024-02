Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Limburgerhof (ots)

Während ein 40-jähriger auf der Couch in seinem Wohnzimmer schlief, versuchte eine unbekannte Täterschaft über den Balkon seiner Wohnung in der Von-Denis-Straße einzubrechen. Durch den Lärm wach geworden sah der 40-jährige dann zwei dunkel gekleidete Personen mit einem "Brecheisen" auf den Balkon stehen, die dann in Richtung Burgunderplatz geflüchtet sind. An der Balkontür entstand offensichtlich kein Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

