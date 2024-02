Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug mit angeblicher Waschmaschine

Am Samstag gegen 11:30 Uhr erschien ein unbekannter Täter in einer Pizzeria in der Innenstadt und erwähnte beiläufig, dass er bei einem großen Elektromarkt arbeite, wo gerade ein Räumungsverkauf stattfinde. Er offerierte dem Angestellten der Pizzeria eine Waschmaschine für 320 Euro und gab ihm seine angebliche Handynummer. Der Angestellte zahlte 320 Euro in bar und wartete auf die Lieferung, die bis 14 Uhr stattfinden sollte. Als am Sonntag immer noch keine Waschmaschine geliefert wurde, entschloss sich der Geschädigte zur Anzeigeerstattung bei der Polizei. Zuvor hatte er festgestellt, dass auch die angebliche Handynummer in Wahrheit nicht vergeben ist.

