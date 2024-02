Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 22:15 Uhr betraten unbekannte Täter zunächst den Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinhäuser Straße, wo sie mehrere Hebelversuche an einem Fenster unternahmen. Das Fenster hielt jedoch stand. Daher verschafften sich die unbekannten Täter auf ungeklärte Weise Zugang zum Treppenhaus und hebelten die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf. Im Wohnungsinneren fanden sie keine Wertgegenstände und zogen ohne Beute davon. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro.

Im gleichen Zeitraum versuchten sie auch, eine weitere Wohnungstür im gleichen Anwesen aufzuhebeln. Hierbei scheiterten sie und verursachten einen Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei konnte die geschädigte Bewohnerin bislang nicht erreichen und geht davon aus, dass diese von der Tat noch nichts bemerkt hat.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

