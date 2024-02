Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr stellte der Eigentümer einer Gartenlaube in der Hermann-Ehlers-Straße fest, dass das Türschloss seiner Eingangstür aufgebohrt worden war. In einem Gartenhäuschen und einem Fahrzeug stellte er dann Gegenstände fest, die ihm nicht gehörten. Hierbei handelte es sich um einen Schlafsack, einen Akkubohrer, eine Taschenlampe und mutmaßliches Diebesgut wie Münzgeld, ein Mobiltelefon der Marke Motorola, sieben Uhren der Marken Breitling, Greiner, Regent, Fila, Seiko und zwei Goldringe.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

