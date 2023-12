Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in Geestemünde. Feuerwehr rettet zwei Menschen.

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag kam es in Bremerhaven Geestemünde zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr Bremerhaven rettet zwei Menschen aus dem brennendem Gebäude und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen.

Am späten Nachmittag wurde der Feuerwehr Bremerhaven zu einem Zimmerbrand nach Geestemünde alarmiert. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle teilte die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe den Einsatzkräften mit, dass sich noch mehrere Personen in dem Gebäude befinden sollen. Bei Eintreffen bestätige ein Bewohner des Hauses, welcher sich zuvor selbstständig retten konnte, dass sich noch Personen im Gebäude und womöglich noch in der Brandwohnung befinden. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen und Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss. Der Treppenraum des Gebäudes war stark verraucht. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Während die Maßnahmen anliefen machte eine Person an einem Fenster im 2. Obergeschoss auf sich aufmerksam. Es drang dichter Brandrauch in ihre Wohnung. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte zur Rettung der Person in das Gebäude entsandt. In einer verrauchten Nachbarwohnung fanden die Einsatzkräfte eine schlafende Person. Beide Personen wurden mit speziellen Atemmasken von den Einsatzkräften der Feuerwehr durch den verrauchten Treppenraum ins Freie gerettet. Dort wurden sie an die bereitstehenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven übergeben.

Der Brand wurde im Anschluss erfolgreich bekämpft. Das Übergreifen der Flammen auf die darüber liegende Wohnung konnte in letzter Minute verhindert werden.

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven vor Ort drei Personen medizinisch erstversorgt. Zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegender Krankenhäuser transportiert werden.

Die Polizei Bremerhaven unterstützte die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort schlagkräftig und hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell