Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasgeruch im Schwimmbad

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle wurde ein undefinierter Gasgeruch in einem Schwimmbad in Leherheide gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde diese über einen kurzzeitig anhaltenden markanten Geruch im oberen Bereich der Rutschanlage informiert. Außerdem wurde dort ebenfalls kurzzeitig eine nebelähnliche Wolke durch 2 Badegäste wahrgenommen. Diese verließen daraufhin sofort den betroffenen Bereich und informierten das Aufsichtspersonal. Da sie unter Hustenreiz litten wurden sie betreut und im weiteren Verlauf rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Klärung in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Durch das besonnene Handeln des Betriebspersonals war vorsorglich der Badebetrieb bereits eingestellt und das Objekt komplett geräumt worden. Die Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz sowohl den kompletten Rutschbereich als auch den dazugehörigen Technikbereich des Schwimmbades. Sämtliche Kontrollen und Messergebnisse waren unauffällig. Eine akute Gefährdung konnte nicht festgestellt werden. Die Ursache der kurzzeitigen technischen Störung konnte nicht abschließend geklärt werden. Daher wurde vorsorglich die komplette Überprüfung der betroffenen Anlage vor einer Wiederaufnahme des Badebetriebs in Absprache mit dem Betreiber festgelegt. An dem Einsatz waren 25 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell