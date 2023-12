Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zimmerbrand in Weserstraße

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Heiligabend gegen 22:05 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Zimmerbrand in der Weserstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr war Feuerschein in einem Zimmer im Erdgeschoss zu erkennen und alle Bewohner hatten bereits das Gebäude verlassen. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen mit zwei Trupps unter Atemschutz verhinderten eine Brandausbreitung. Zwei Bewohner der Brandwohnung wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation an der Einsatzstelle durch den anwesenden Notarzt und Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Über die Brandursache und Schadenhöhe kann keine Aussage gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell