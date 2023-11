Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte zünden Hochsitze an

Bedburg/ Titz/ Aachen (ots)

Unbekannte haben gestern Nachmittag (28.11.23) zwei Hochsitze in Bedburg und in Titz angezündet.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es zuerst kurz vor 16 Uhr auf einem Feldweg an der L 241 in Titz und gegen 16.30 Uhr an der L 277 in Bedburg-Kirchherten. Beide Örtlichkeiten liegen in der Nähe des Tagebaus Garzweiler. Die Feuerwehr konnte einen Brand löschen, das andere Feuer ließ man kontrolliert abbrennen. Täterhinweise gibt es momentan nicht.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

