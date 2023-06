Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Betrüger geben sich als taubstumm aus und erschwindeln Spenden (02.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Betrüger haben sich am Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-List-Straße als taubstumm ausgegeben und so Spenden erschwindelt. Ein Mann mit einem Schild mit dem Text "Ich kann nicht sprechen" ging auf eine Kundin des real zu und bat so um Spenden. Daraufhin übergab die 64-Jährige dem Betrüger zehn Euro, die er anschließend umgehend an einen weiteren Mann, der sich an einem silbernen Fahrzeug aufhielt übergab. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern, die mit dieser Masche versuchen Spenden zu erschwindeln!

