Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Trickdieb entwendet Brillantring (03.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein Trickdieb hat am Samstagmittag in einem Schmuckgeschäft in der Hussenstraße einen Verlobungsring entwendet. Gegen 12 Uhr täuschte ein unbekannter Täter in einem Juweliergeschäft Interesse an einem Brillantring vor und verwickelte die Mitarbeiter in ein Beratungsgespräch. Dabei gelang es dem Unbekannten den Ring im Wert von über 1.000 Euro unbemerkt einzustecken und das Geschäft wieder zu verlassen. Anschließend bemerkten die Mitarbeiter das Fehlen des Schmuckstücks. Zu dem Dieb liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze, kurze Haare, korpulente Figur. Zudem war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen, langen Hose bekleidet und sprach mit Schweizer Dialekt. Personen, denen der Unbekannte aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

