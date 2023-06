POL-KN: (KN-Staad) Dieb im Hörle-Park - Polizei bittet um Hinweise (04.06.2023)

Konstanz (ots) - Ein Trickdieb hat am Samstagmittag in einem Schmuckgeschäft in der Hussenstraße einen Verlobungsring entwendet. Gegen 12 Uhr täuschte ein unbekannter Täter in einem Juweliergeschäft Interesse an einem Brillantring vor und verwickelte die Mitarbeiter in ein Beratungsgespräch. Dabei gelang es dem Unbekannten den Ring im Wert von über 1.000 Euro ...

