FW Bremerhaven: Prävention in Aktion: Feuerwehr Bremerhaven zeigt die Gefahren illegaler Böller

Bremerhaven (ots) - Am gestrigen Heiligabend gegen 22:05 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Zimmerbrand in der Weserstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr war Feuerschein in einem Zimmer im Erdgeschoss zu erkennen und alle Bewohner hatten bereits das Gebäude verlassen. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen mit zwei Trupps unter Atemschutz verhinderten eine Brandausbreitung. Zwei ...

