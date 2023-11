POL-SN: Schweriner Polizei fasst Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Diebstahl auf Kleingartenparzelle

Schwerin (ots) - In der Schweriner Feldstadt kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Gegen 10.15 Uhr wollte ein 70-jähriger Schweriner mit seinen Wagen in eine freie Parklücke an der Goethestraße einparken. Dabei könnte er nach ersten Erkenntnissen die Pedale seines Wagens verwechselt haben. Sein Wagen prallte daraufhin gegen einen abgestellten Pkw und schob diesen auf drei weitere ...

