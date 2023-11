Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Lehre (ots)

Lehre, Berliner Straße

03.11.2023, 17.10 Uhr

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagnachmittag um kurz nach 17.00 Uhr auf der Berliner Straße ereignete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Geschädigten befuhr ein derzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer mit einem Kleinbus gegen 17.10 Uhr die Berliner Straße aus Richtung Braunschweiger Straße in Richtung Eitelbrotstraße.

An der Kreuzung zur Boimstorfer Straße zeigte die Ampel für Kraftfahrzeuge auf der Berliner Straße Rotlicht.

Fußgänger durften zeitgleich bei Grün die Berliner Straße queren.

Der unbekannte Fahrzeugführer überholte ein bei Rotlicht vor der Lichtsignalanlage haltendes Fahrzeug und fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich hinein.

Hier kam es zu einer Gefährdungssituation eines oder mehrerer Passanten.

Eine aus der Boimstorfer Straße bei Grünlicht zeigender Ampel einbiegende Fahrzeugführerin eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein dahinter befindlicher Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf.

Der Fahrer des Kleinbusses setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation in Lehre zu melden.

Insbesondere, die Passanten, welche sich an der Ecke Berliner Straße/Boimstorfer Straße befunden haben, aber auch der Busfahrer und Insassen der Linie 230, in Richtung Braunschweig, die sich zu dem Zweitpunkt im Kreuzungsbereich befunden haben werden gebeten, mit den Beamten der Polizeistation in Kontakt zu treten. Rufnummer 05308/ 990930.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell