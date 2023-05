Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenfassung Himmelfahrt 2023

Landkreis Saale-Orla (ots)

Im Landkreis Saale-Orla verlief der gestrige Himmelfahrtstag, wie auch in den zwei weiteren Landkreisen der LPI Saalfeld, weitestgehend ruhig. Lediglich in Pößneck und Neustadt an der Orla kam es zu Auseinandersetzungen. Im Tüpfel in Pößneck kam es gegen 20:45 Uhr zum Streit, da drei Personen unbefugt ein Grundstück betraten. In der Folge beleidigten die drei Männer, im Alter zwischen 32-35 Jahren, dann die Haueigentümer und verletzten einen von ihnen mit einer mitgeführten Bierflasche am Kopf. Schließlich wurden Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung erstattet- drei Personen wurden per Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Und in Neustadt an der Orla wurden Anzeigen gegen zwei Männer im Alter von 19 und 54 Jahren erstattet. Nämlich hatten sie am Abend Am Gamsenteich einen 63-jährigen Rollstuhlfahrer verbal und dann auch körperlich attackiert. Nachdem Zeugen auf die Umstände aufmerksam wurden informierten sie die Polizei- die Männer erhielten Strafanzeigen und Platzverweise. Der Rollstuhlfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

