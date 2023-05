Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenfassung Himmelfahrt 2023

Landkreis Sonneberg (ots)

Im Landkreis Sonneberg verlief der gestrige Himmelfahrtstag, wie auch in den zwei weiteren Landkreisen der LPI Saalfeld, weitestgehend ruhig. Lediglich in Föritztal gerieten am Abend mehrere Frauen und Männer zunächst verbal aneinander- schließlich mündete der Streit in Handgreiflichkeiten, sodass Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet worden. Eine 24-Jährige wurde leicht verletzt- bei Eintreffen der Beamten hatten die Streitparteien sich bereits weitestgehend beruhigt. Darüber hinaus gab es keine nennenswerten Vorkommnisse im Landkreis.

