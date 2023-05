LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Weira (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es kurz vor 14:00 Uhr in einer Firma im Gewerbegebiet Weira zu einem Brand. In einem sogenannten Schneidverdichter entstand mutmaßlich ein Überdruck, sodass neben dem eigentlichen Schaden weiterhin durch umherfliegende Teile ein im Außenbereich abgeparkter Pkw beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt- ein ...

mehr