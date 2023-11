POL-WOB: Lebensgefährlich verletzte Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Lehre (ots) - Lehre, Forstkamp 04.11.2023, 18.00 Uhr - 22.30 Uhr Lehre, Auf der Ohe 04.11.2023, 19.00 Uhr - 05.11.2023, 01.30 Uhr Schmuck und Bargeld in noch festzustellender Höhe erbeuteten Unbekannte bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortschaft Lehre. Der erste Einbruch ereignete sich am Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Straße ...

mehr