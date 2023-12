Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin übersieht Rotlicht und verursacht Unfall Am Sonntag fuhr eine 84-Jährige mit ihrem BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Händelstraße missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand die Seniorin das Rotlicht der Ampel und stieß so um kurz nach 17:30 Uhr mit einem Toyota zusammen. Dessen Fahrer überquerte bei ...

