POL-PPWP: Uneinigkeiten bei einer Verkehrssituation - Diskussion wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots)

Passanten wurden am Donnerstag auf einen Streit in der Mühlstraße aufmerksam. Anstatt ihn zu schlichten, gossen die zwei Männer "Öl ins Feuer" und mischten sich ein. Infolgedessen eskalierte die Streiterei zu einer Körperverletzung. Was war geschehen?

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen trafen kurz vor 16 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer und ein junger E-Scooter Fahrer aufeinander. Da sie sich über die Verkehrssituation nicht einig waren, gerieten die Männer in einen Disput. Zwei zufällig vorbeilaufende Passanten mischten sich in die Diskussion ein. Einer der beiden schlug gegen die Fahrerseite des silbernen Skodas. Aufgrund dessen gerieten auch die Passanten und der 53-jährige Autofahrer in einen Streit, der in einem Körperverletzungsdelikt endete. Die Passanten liefen schließlich davon. Ebenso fuhr der E-Scooter Fahrer davon, allerdings trat er vorher noch gegen die Fahrzeugfront des Pkw. Die Polizei sucht nun nach den Passanten sowie dem Fahrer des Elektrorollers. Der 53-Jährige beschriebt sie wie folgt:

Der Rollerfahrer ist circa 25 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß. Er trug eine Zahnspange. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einer Aufschrift auf dem Rücken, einer hellen Jeans sowie schwarzen Sneakers.

Einer der Passanten ist etwa 35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Der Mann hat eine kräftige Statur. Er trug einen Vollbart und eine Glatze.

Der andere Fußgänger ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |ksr

