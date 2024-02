POL-PDLU: Einbruch in Schule

Speyer (ots) - Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 22:15 Uhr betraten unbekannte Täter zunächst den Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinhäuser Straße, wo sie mehrere Hebelversuche an einem Fenster unternahmen. Das Fenster hielt jedoch stand. Daher verschafften sich die unbekannten Täter auf ungeklärte Weise Zugang zum Treppenhaus und hebelten die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf. ...

