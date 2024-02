Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Diebstähle aus PKW, Täterfestnahme und Warnhinweis

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20 Uhr und 9:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einem am Straßenrand des Ulmenwegs verschlossen abgestellten PKW und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Brille, eine SD-Karte, sowie ein Damenparfüm. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 210 Euro.

In der gleichen Nacht stellte ein 30-Jähriger seinen PKW auf dem Parkplatz des Mediamarktes in der Wormser Landstraße ab und stellte am Samstag gegen 11 Uhr fest, dass unbekannte Täter diesen durchwühlt hatten. Der 30-Jährige räumte ein, dass er seinen PKW nicht verschlossen hatte. Die unbekannten Täter entwendeten eine kleine Menge an Münzgeld und ließen eine leere Chips-Tüte im Fahrzeug zurück.

In der gleichen Nacht gegen Mitternacht meldete schließlich eine Zeugin, dass soeben ein Mann mit heller Hose und dunkler Oberbekleidung in der Kettelerstraße an Türgriffen der geparkten PKW gezogen habe, um diese nach Möglichkeit zu öffnen. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen stellten einen durchwühlten PKW fest, konnten den beschriebenen Tatverdächtigen an der Waldseer Straße feststellen und letztlich in der Ruhhecke einer Personenkontrolle unterziehen. Es handelt sich bei ihm um einen 29-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Im Verlauf des Sonntags meldeten sich weitere Geschädigte aus Speyer-Nord, deren PKW ebenfalls durchwühlt worden waren. Ein Mann aus der Kettelerstraße meldete das Fehlen seines in einem Schuppen abgestellten Pedelecs im Wert von ca. 1.300 Euro. Insgesamt wurden acht Geschädigte Opfer von Diebstählen. Das Diebesgut sowie die Gesamtschadenshöhe lassen sich noch nicht beziffern und sind Gegenstand der Ermittlungen. In allen Fällen gelang den Tätern die Öffnung der PKW, ohne Sachschäden anzurichten.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell