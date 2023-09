Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Am Donnerstag, den 07.09.2023, kam es in Darmstadt/Arheilgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 8 Jahre alter Junge aus Darmstadt befuhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg in der Verlängerung des Asternweg in Richtung Bahnhof Arheilgen, als ihm ein noch unbekannter Rennradfahrer entgegenkam. Unmittelbar im Bereich der dortigen Bahnunterführung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrrädern. Sowohl der 8 Jahre alte Junge als auch der noch unbekannte Rennradfahrer stürzten hierdurch. Während der Junge, welcher durch den Sturz leichte Verletzungen erlitt, durch einen unbekannten Zeugen medizinisch versorgt wurde, entfernte sich der gestürzte Rennradfahrer von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere der unbekannte Ersthelfer, die Hinweise zu dem flüchtigen Rennradfahrer geben können werden gebeten, sich telefonisch unter der 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier Darmstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

