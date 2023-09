Darmstadt (ots) - Auf Geld und zwei Laptops, zurückgelassen in einem geparkten Auto, hatten es Kriminelle am Mittwoch (6.9.) zwischen 19 und 22.30 Uhr abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Alexanderstraße. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden an die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer ...

