Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Motorrad und Auto kollidieren

Motorradfahrer schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (7.9.) ereignete sich auf der B 38 in Mörlenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31 Jahre alter Motorradfahrer aus Fürth gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße aus Weinheim kommend in Richtung Rimbach, als er im Einmündungsbereich mit einem querenden Auto kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die 39 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Mörlenbach verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Zu diesem Zwecke erfolgte auch die Sicherstellung der Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle bis circa 11 Uhr gesperrt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden auch wichtige Augenzeugen des Unfallhergangs gesucht. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060, zu melden.

