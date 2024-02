Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer beschädigen öffentliche Toilette und stecken Papiertücher in Brand - Polizei sucht nach Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Am Nachmittag des 05.02. gegen 17:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Kleinbrand in Bad Nenndorf entsandt. In den öffentlichen Toiletten der Wandelhalle am Durchgang von der Poststraße zum Kurpark wurde durch aufmerksame Zeugen festgestellt, dass der Papiertuchspender in der Herrentoilette qualmte.

Unbekannte hatten die Papiertücher augenscheinlich mutwillig entzündet. Zudem ist ein Spiegel zertrümmert worden.

Die Polizei Bad Nenndorf sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und möglichen Verursachern geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell