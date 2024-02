Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: ACHTUNG EILT! Raubüberfall auf Tabakwarenladen

Rinteln (ots)

(swe). Am heutigen Vormittag um 11.06 Uhr kommt es in einem Zigarettengeschäft in der Braasstraße zu einem Raubüberfall durch einen männlichen Täter. Der geschätzt 25- bis 30-jährige Mann bedroht eine Angestellte mit einer Schusswaffe und erbeutet Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchtet der Mann mit einem grau-silberfarbenen Pkw Skoda mit entwendeten HI-Kennzeichen in Richtung Kreisel Braasstraße und weiter ohne bekannte Richtung. Der unmaskierte Mann kann wie folgt beschrieben werden: weiße Sneaker, blaue Jeans, dunkelblaue Strickjacke und schwarze Jacke. Besonderen Fokus legt die Polizei auf Hinweise zum Fluchtfahrzeug, dessen Farbe mit grau-silber auffällig beschrieben wurde. Hat jemand das Fahrzeug in Tatortnähe gesehen, gibt es möglicherweise Hinweise auf einen Kennzeichenwechsel oder auch die Person, die das Fahrzeug führte. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht? Bitte Hinweise an die Polizei Rinteln unter 05751/9646-0.

