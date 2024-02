Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Nienburg (ots)

(Oth) Am Wochenende ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten in Nienburg.

In der Zeit von Samstagabend, den 03.02.2024, 18:00 Uhr bis Sonntagmorgen um 08:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Renault einer 20-Jährigen war in der Sprecklerstraße geparkt. An dem Fahrzeug ist ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden.

In der Lemker Straße kam es am Samstag, den 03.02.2024, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken den Daimler einer 84-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz. An dem Fahrzeug der Dame ist ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden.

Beide Unfallverursacher setzten ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Polizei Nienburg hat Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05021/9778-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell